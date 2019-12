Licata, in arrivo c'è Civilleri: a Campanella serve un "under"

Ultima trasferta dell'anno, quella in programma domenica, in casa del Licata, formazione di calcio che milita nel torneo di serie D, che si sta preparando in vista della gara in terra calabra contro il Roccella. Le due formazioni non si sono mai affrontate prima e sono in posizioni di classifica diametralmente opposte, visto che il Licata è quarto con 27 punti nel carniere ed il Roccella è penultimo a quota 11.

La compagine gialloblu sta lavorando sodo agli ordini di «mister» Giovanni Campanella che per la gara di domenica potrà contare sul rientro del difensore centrale Salvatore Maltese che dovrebbe tornare a far coppia con Pasquale Porcaro.

Per la trasferta di domenica nessun particolare problema per il tecnico licatese che ha tutti i giocatori a disposizione, almeno quelli fin qui rimasti visto che il Licata in questo mercato invernale si sta privando di tante pedine. L'ultima, in ordine di tempo, è quella di Filippo Caternicchia che è tornato all'Akragas. Il giocatore, un centrocampista «under» dai piedi buoni, ha fin qui trovato poco spazio nello schieramento licatese e proprio per questo motivo ha chiesto di andare via. Prima di lui erano andati via, sempre per gli stessi motivi, gli attaccanti Gallon, Biondo e D'Amico ed il centrocampista Roberto Assenzio, quest'ultimo accasatosi in Eccellenza al S.Agata.

I gialloblù in questo mercato di riparazione hanno ingaggiato il centravanti Vincenzo Manfrè, arrivato dal Marsala, e presto potrebbe tornare ad indossare la casacca del Licata anche il centrocampista Marco Civilleri. Il centrocampista palermitano, infatti, tra due settimane finirà di scontare la lunga squalifica che gli era stata comminata dal giudice sportivo dopo gli episodi avvenuti lo scorso anno nel derby con il Canicattì, e presto tornerà a giocare. Civilleri, assente dai campi da quasi un anno, si sta allenando da tempo con il Licata e lui sarà certamente il principale rinforzo in questo mercato di riparazione. Si tratta, infatti, di un centrocampista con ottima tecnica, con un passato tra i professionisti, che porterà nuova linfa nella zona nevralgica del campo.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE