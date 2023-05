Lampedusa scoppia, la Commissione Sanità dell’Ars: presto una Tac al poliambulatorio

Il poliambulatorio di Lampedusa potrebbe ricevere in tempi brevi un’apparecchiatura per le Tac. E’ l’impegno immediato che si è assunto la commissione Sanità dell’Ars, che stamani si è riunita nell’isola delle Pelagie. Alla missione hanno preso parte cinque dei 13 componenti della commissione parlamentare: il presidente Giuseppe Laccoto (Lega), il vice Carmelo Pace (Dc), Antonio De Luca (M5s), Giovanni Burtone (Pd) e Marcgherita La Rocca Ruvolo (Fi).

“Qua tutti danno il massimo e fanno quasi l'impossibile, ma è più che evidente che l'hotspot è sovraffollato. La struttura è tarata per accogliere 389 persone e a volte ce ne sono persino 3000, ben 7 volte il numero dei migranti che potrebbe ospitare; ci sono persone che dormono a terra e che stazionano in condizioni igieniche precarie e per servire i pasti occorrono anche tre ore e mezza per ciascun pasto. Così non va, a questa gente che rischia la vita in mare non per coraggio, ma per disperazione, dobbiamo garantire un'accoglienza dignitosa”, afferma il capogruppo del M5S all'Ars, Antonio De Luca .

“Sapevamo – dice Antonio De Luca – che avremmo trovato una situazione difficile e ne abbiamo avuto piena conferma. Poco prima della nostra visita sono stati trasferiti oltre 800 migranti e nonostante questo abbiamo visto una condizione non accettabile. Occorre investire per migliorare la struttura e soprattutto accelerare sui trasferimenti. A breve dovrebbe arrivare un aliscafo in grado di trasferire circa 800 migranti alla volta, confido che possa essere utile a rendere più sostenibile la situazione”.

“La trasferta della commissione a Lampedusa – conclude Antonio De Luca – vuole sottolineare, ove ce ne fosse ancora bisogno, la grande attenzione che va data a questo problema e vuole essere un segnale all'isola. Resta il fatto comunque che l'immigrazione non è emergenza, ma un problema strutturale, per il quale il governo nazionale e l'Europa devono darci una mano anche con la revisione dei trattati”.

I commissari hanno visitato il poliambulatorio e hanno ascoltato i sanitari per capire quali sono i problemi più urgenti da risolvere.

«Ci siamo subito attivati con l’Asp per la tac - dice Pace - Altra emergenza è quella dei pazienti oncologici, là dove è possibile vanno curati a Lampedusa e servono più servizi, ma vanno sostenuti anche quei pazienti costretti a farsi curare in altre Regioni, penso a contributi per le spese di viaggio e su questo fronte ne parleremo con l’assessore Albano».

Nel video parla Antonio De Luca

