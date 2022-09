Lampedusa, barca usata dai migranti alla deriva tra le onde: l'ex sindaco Martello pubblica il video

Nel video si vede una barca usata dai migranti per arrivare a Lampedusa. Ma l'imbarcazione è alla deriva, in balia delle onde dopo il salvataggio delle persone a bordo. A pubblicare le immagini è Totò Martello, ex sindaco dell'isola e ora capogruppo del Pd al Comune.

“Ancora una volta vengono avvistate al largo di Lampedusa imbarcazioni utilizzate dai migranti, lasciate alla deriva dopo le operazioni di soccorso in mare aperto - commenta -. Queste imbarcazioni, se non vengono recuperate e condotte in porto dalle autorità competenti, possono creare gravi rischi ai pescherecci ed agli altri natanti, oltre che all’ambiente”. Martello ha pubblicato il video sulla sua pagina Facebook. Nelle immagini si nota anche la scritta sulla parte interna dell’imbarcazione (25/08) a indicare che le operazioni di salvataggio sarebbero avvenute il 25 agosto.

“Mi rivolgo dunque a chi ha il compito di recuperare queste imbarcazioni – dice Martello – è necessario un immediato intervento sia per non creare rischi a chi va per mare ed anche per evitare che un tema già delicato come quello dell’accoglienza umanitaria possa essere ancora una volta strumentalizzato da chi, per puro calcolo elettorale, specula sui migranti e sulla comunità di Lampedusa”.

