Sbarchi di migranti a Lampedusa, il sindaco Martello: "Situazione sotto controllo"

"La situazione è comunque sempre uguale a quella delle altre volte, non è cambiato nulla. Abbiamo avuto nell’isola tanti arrivi di migranti, ci sono stati più di 8 sbarchi nel giro di poche ore, nell’ultimo addirittura sono arrivati più di 380 migranti”. A parlare è il sindaco di Lampedusa Totò Martello, dopo i numerosi sbarchi di queste ultime ore.

“Nel nostro hotspot ci sono più di 1300 persone. Nelle prossime ore è previsto però lo spostamento di almeno 200 migranti nella nave quarantena, la situazione è in evoluzione. Da quando c’è la pandemia il governo ha istituito un sistema che grazie alle navi quarantena ha messo in sicurezza sanitaria l’isola di Lampedusa ma anche il nostro hotspot. Diciamo che ha operato in maniera importante. Fino a quando regge il nostro sistema, con l’arrivo della nave quarantena, l’identificazione e poi lo spostamento dei migranti su queste navi, allora vi dico che tutto riesce comunque a non aggravarsi. Se però qualcosa va storto e non va bene, allora vi dico che la situazione può diventare pericolosa. Perché potrebbero esserci malumori da parte della popolazione. Abbiamo iniziato da poco la stagione turistica, siamo un’isola che vive di turismo e devono comunque essere dette verità, spesso sono uscite fuori notizie non vere che per noi sono dannose”.

