Bonomi a Casteltermini: il lavoro lo creiamo noi ma la burocrazia ci ostacola

«Il lavoro non si crea per decreto, lo creiamo noi e lo create voi con l’entusiasmo e la voglia di fare. Il problema è dovere fare i conti con qualcosa di ostile ovvero la burocrazia». Lo ha detto Carlo Bonomi, presidente nazionale di Confindustria, intervenendo a Casteltermini, al convegno «Impresa è territorio». «La Sicilia un tempo era la terza potenza mondiale - ha aggiunto - ancora oggi siamo capaci di fare grandi cose. Basti pensare che la Sicilia ha espresso due cavalieri del lavoro. Purtroppo ci scontriamo con una burocrazia folle che ci ostacola. Nelle condizioni in cui si trovano altri Stati, dove si punta alla decontribuzione, avremmo la migliore economia del mondo».

