L'agrigentina Loredana Errore torna con un nuovo album: "Canto la vita e il suo valore"

Arriva il 9 aprile "C'è vita", il nuovo album di Loredana Errore. L'ex concorrente di Amici, nata a Bucarest ma adottata da una famiglia di Agrigento dopo un periodo in orfanotrofio, torna con un nuovo disco che sarà disponibile anche in vinile.

“C’è vita” è stato pubblicato in occasione dei 10 anni di carriera della giovane cantante. Composto da 7 tracce, l'album contiene anche tre singoli: “100 vite”, “È la vita che conta” e il più recente “Torniamo a casa”. In più, due inediti “Madrid non va a dormire” e “Ora che nevica”, e una cover de “La Cura” di Franco Battiato.

Un disco questo che vuole essere un inno alla vita, un vero e proprio appello a darle in giusto valore.

«Dentro ogni vita c’è una fiaba da scoprire con semplicità rimanendo se stessi, mostrandosi per quello che si è, questa è la cosa più preziosa – racconta la cantante –. Ciascuno ha il diritto di vivere senza giudizi discriminatori tesi a ledere la naturale creatività di noi esseri umani, partendo da questi valori non ho mai smesso di alimentare i miei sogni e di crederci con tutta me stessa, col sorriso al cuore e rivolto al cielo, grata di poter sognare questo album».

