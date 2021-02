Musica, uscito il nuovo singolo del sambucese Orazio Imparato

É uscito il nuovo singolo del cantautore siciliano, originario di Sambuca di Sicilia, Orazio Imparato. Pubblicato per Effe Music il 29 gennaio, “Lasciami Libero” è il primo singolo del progetto inedito dell'artista che anticipa l’EP “Anima”, in uscita nell’estate 2021.

Cantautore siciliano con una forte identità rock, Orazio Imparato compone brani che mettono in luce una spiccata sensibilità artistica. Conosciuto nel panorama musicale dell’isola, tanto in qualità di cantautore, quanto come musicista session-man, Orazio promuove il suo progetto da solista partecipando a diversi contest musicali di livello nazionale, accedendo alle finali regionali del “Tour Music Fest” e concorrendo alla 54esima edizione del “Cantagiro”, durante il quale, superate le prime 3 fasi, si esibisce a Roma per la finale.

Il singolo “Lasciami Libero”, curato interamente da Orazio Imparato che ne compone musica e testo, è prodotto dall'etichetta discografica “Effe Music” e distribuito su tutte le piattaforme digitali. Il progetto, curato dal produttore Federico Quartana, vede coinvolti alcuni tra i musicisti più attivi della scena musicale siciliana: alle registrazioni hanno preso parte Giuseppe Calà (batteria), Ciccio Stampa (basso) e Federico Quartana (chitarre e programmazioni), mentre Ernesto Marciante ne ha seguito la produzione come vocal coach.

“Lasciami Libero” è una traccia caratterizzata da un arrangiamento minimale, col primo piano delle chitarre che spiccano su gli altri strumenti, facendo eco alle sonorità alternative-rock tipiche degli anni ‘90 e dei primi 2000, miscelate in chiave moderna a programmazioni elettroniche.

Il videoclip del brano mette in scena le ansie e le paure di cui il pezzo stesso è intriso, ma è contemporaneamente una richiesta di aiuto, un grido che urla al bisogno di liberarsi dalla solitudine degli ultimi mesi e dalle angosce di questo momento buio che il mondo sta vivendo.

Nel corso della sua attività musicale, Orazio Imparato ha avuto modo di collaborare con diversi professionisti del settore, tra i quali Matteo Amantia (voce degli “Sugarfree”), Ernesto Marciante (vincitore del Premio Lunezia '11 e membro del gruppo a cappella “Sei Ottavi”), Federico Quartana (chitarrista dell’Orchestra Rai Sanremo Young e della cantautrice di Amici Giordana Angi), Vito Sardo (batterista Max Gazzè, Banco del Mutuo Soccorso) e altri artisti emergenti come i Sensazione Sonora (band pop-rock con diverse pubblicazioni all’attivo) e gli Allegato4.

© Riproduzione riservata