Raccolta differenziata con gli asinelli nel centro storico di Bivona, a condurli due disabili psichici

Raccolta differenziata con l'aiuto degli asinelli nel centro storico di Bivona. Il progetto ha preso il via tra i vicoli de quartiere la Batía e la sperimentazione riguarda di raccolta porta a porta dell’umido. A condurre i due animali sono due ospiti della comunità alloggio per persone con disabilità psichiche “La Villetta”.

“Dopo un percorso nei laboratori di educazione ambientale e di gestione degli animali che ha previsto anche la realizzazione di una casetta del compost dove viene conferita la frazione umida prodotta in comunità, successivamente decomposta dai lombrichi rossi, inizia – si legge in una nota del Gal Sicani – un nuovo percorso socio-riabilitativo nel segno dell’ecologia, della cura e dell’inclusione sociale. Un progetto pilota guidato dall’associazione Primavera Onlus, insieme con l’amministrazione comunale, Bivona Ambiente e i Servizi sociali”.

Il progetto della raccolta differenziata con gli asinelli, già messo in campo in altri piccoli centri siciliani come ade esempio a Castelbuono, prende forma nel complesso edilizio di Santa Chiara, al centro dello storico quartiere la Batia.

“La comunità coinvolta – spiega la psicologa Valeria Savarino (intervistata nel video), responsabile della struttura – grazie ad un’equipe pisco-educativa a supporto degli utenti, ormai da anni, porta avanti progetti che promuovono l’inclusione sociale”.

