San Leone, il canalone Ardengo invaso dai rifiuti dei turisti

Ancora emergenza rifiuti a San Leone, questa volta la zona interessata è quella del canalone di via Ardengo Soffici che si affaccia sul viale delle dune. A lanciare l'allarme è l'associazione ambientalista Mareamico che fa appello all'Amministrazione per provvedere urgentemente alla bonifica dei luoghi.

Durante l'estate il comune di Agrigento ha provveduto a bonificare il canalone Ardengo. In quella zona sono presenti tanti appartamenti che nei mesi estivi vengono affittati ai turisti. Alcuni di loro però hanno abbandonato tanti rifiuti in questo canalone. Il rischio, come evidenzia il video di Mareamico, è che questi rifiuti di plastica alle prime piogge verranno trasportati direttamente in mare con inevitabili conseguenze negative per l'ambiente.

