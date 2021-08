Vernice sulla scogliera: deturpata ancora la marna di Punta Bianca

Deturpata ancora la marna di Punta Bianca. Si tratta del secondo o terzo episodio nel giro di pochi mesi.

Qualcuno, stanotte, armato di scopa ha versato e cosparso della vernice sulla scogliera, lasciando un segno probabilmente irreversibile come è possibile vedere dal video diffuso dall'associazione Mareamico. A fare la scoperta sono stati i bagnanti, che hanno allertato i carabinieri della stazione di Villaggio Mosè che, coordinati dal comando compagnia di Agrigento, che hanno effettuato gli accertamenti. I militari indagheranno per risalire al responsabile.

In passato, sulla stessa scogliera erano stati fatti altri danneggiamenti: l'incisione di un volto e scritte incomprensibili con della vernice rossa. Per questo caso, le indagini avevano consentito di risalire all'autore, un uomo di 45 anni di Favara che venne denunciato. Alcuni mesi fa era stato dato il via per l'istituzione di una riserva naturale che possa tutelare tutta la costa tra Punta Bianca e Montegrande.

Adesso viene reclamato, e a gran voce, la collocazione di impianti di videosorveglianza.

© Riproduzione riservata