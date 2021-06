Linosa, seconda dose di vaccino per il 90% degli abitanti: si prosegue con Lampedusa

Il 90% della popolazione residente nell’isola di Linosa ha completato il ciclo di vaccinazione anticovid. Due squadre di operatori dell’Asp di Palermo, guidate dal responsabile del Poliambulatorio di Lampedusa, Francesco Cascio, hanno effettuato 187 somministrazioni di seconde dosi, di cui 58 di Astra Zeneca e 129 di Pfizier. Inoculati anche 4 vaccini Janssen monodose ad altrettanti cittadini per un totale di 191 dosi che, aggiunte alle 130 già somministrate in precedenza, hanno permesso di immunizzare 321 linosani.

“L’isola, già covid-free per non avere mai avuto positivi, ha adesso una copertura vaccinale che consente a residenti e turisti di guardare con ottimismo al futuro – ha detto il Direttore generale dell’Asp di Palermo, Daniela Faraoni – l’attività dei nostri operatori prosegue a Lampedusa con l’impegno di portare a termine le seconde somministrazioni di Pfizier, dopo quelle già completate di Astra Zeneca, entro il 14 giugno. Nel frattempo stiamo anche somministrando il siero monodose Janssen a tutti i cittadini che ancora non avevano aderito alla campagna vaccinale”.

Nelle sette postazioni di anamnesi e somministrazione allestite nel Poliambulatorio di Contrada Grecale le vaccinazioni proseguono a ritmo sostenuto. In tre giorni (da giovedì pomeriggio 3 a sabato 5 giugno) sono state 1.470 le somministrazioni effettuate, di cui 664 nella sola giornata di ieri.

“Dopo avere completato il ciclo vaccinale a Linosa – ha spiegato Francesco Cascio – siamo impegnati nella somministrazione di seconde dosi anche a Lampedusa. Grazie all’organizzazione realizzata all’interno del Poliambulatorio, con 4 postazioni dedicate anche al rilascio delle certificazioni, le attese dei cittadini sono ridotte al minimo con un numero quotidiano elevato di somministrazioni. Abbiamo quasi completato le vaccinazioni domiciliari ed assicuriamo anche la somministrazione in modalità Drive In a quei cittadini che hanno difficoltà motorie”.

Le 1.470 vaccinazioni effettuate negli ultimi giorni si aggiungono alle 1.000 precedenti per un totale di 2.470 lampedusani che hanno, già, completato il ciclo. L’attività degli operatori dell’Asp di Palermo prosegue a Lampedusa anche oggi (fino alle ore 20) e domani (fino alle 14), per poi riprende dall’11 al 14 giugno prossimi.

