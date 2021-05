Migranti a Lampedusa, il responsabile del poliambulatorio: "Nessun allarme sanitario"

“Gli abitanti di Lampedusa possono stare sereni, non c’è nessun allarme sanitario nonostante l’arrivo di tantissimi migranti”. A parlare è Francesco Cascio, responsabile del poliambulatorio di Lampedusa.

L’arrivo in massa di tanti migranti ha creato allarmismo tra i cittadini dell’isola che temono in un aumento di contagi a causa proprio dell’arrivo dei profughi: “Ovviamente quando in un’isola non grande come Lampedusa nel giro di 24 ore sbarcano duemila migranti, un problema c’è. C’è un problema potenziale di ordine pubblico, c’è un problema potenziale di sanità pubblica, ma posso dire che non ci sono stati momenti di promiscuità. Le popolazioni sono state tenute a distanza, abbiamo riscontrato tre casi di covid tra i migranti e li abbiamo subito isolati”.

