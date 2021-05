Quattro sbarchi di migranti a Lampedusa nella notte, il video dell'accoglienza

In sole 24 ore sono arrivati più di 2000 migranti a Lampedusa. Nella giornata di ieri si sono registrati ben 15 sbarchi. Nella notte sono approdati sull'isola altri 365 migranti con 4 barconi. Poco prima di mezzanotte infatti una motovedetta della Capitaneria ha soccorso un peschereccio con a bordo 352 persone, di varie nazionalità, a 9 miglia dalla costa.

Poco dopo, un'altra motovedetta ha trasbordato, lasciando l'imbarcazione alla deriva, altri 87 uomini intercettati a 15 miglia. Alle 3:20 sono sbarcati 101 migranti, fra cui 10 donne e 3 bambini, soccorsi a 12 miglia. In contemporanea, sono arrivati altri 95 immigrati, fra cui 3 donne e 5 bambini.

I migranti soccorsi, una volta raggiunta terra, sono stati muniti di coperta termica e mascherina. Con ordine poi, e in piccoli gruppi in fila, sono stati radunati per organizzare la loro sistemazione. Già ieri erano stati oltre 1.400 i migranti approdati sull'isola e subito trasferiti nell'hotspot di contrada Imbriacola.

