Vaccinazione di massa a Lampedusa, la responsabile Costa: "Previste 1.200 somministrazioni"

Ha preso il via da oggi, a Lampedusa, la vaccinazione di massa. La campagna dedicata agli over 18 segue la cronologia delle prenotazioni curata dalla locale amministrazione comunale. Per l'occasione sono state create cinque postazioni in quattro turni giornalieri per non creare assembramenti.

Sono stati oltre 400 i cittadini che hanno risposto all’appello nel primo giorno dedicato alla vaccinazione di massa a Lampedusa. L’attività proseguirà domani e nei prossimi giorni, mattina e pomeriggio. Rimangono 3.400 over 18 da vaccinare, che si aggiungono ai 2.400 cittadini che hanno già ricevuto almeno una dose di siero.

"Prevediamo di vaccinare 1.200 utenti in questi quattro giorni", dice la responsabile della vaccinazioni a Lampedusa, Liliana Costa. La procedura, d'intesa con il Comune, segue la lista delle prenotazioni. "Queste persone si aggiungeranno ai 2.000 vaccinati nei giorni precedenti - continua Costa - ".

L’Asp di Palermo ha completato ieri la somministrazione della prima dose di vaccino anticovid alla popolazione di Lampedusa nel target nazionale che ha aderito alla campagna avviata nell’isola. Medici ed infermieri dell’azienda sanitaria del capoluogo hanno somministrato in 4 giorni 1.054 dosi, di cui il 25% di Janssen.

