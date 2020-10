Lampedusa ricorda il naufragio del 3 ottobre 2013, in cui persero la vita in mare 368 migranti. Alla Porta d’Europa di Lampedusa una preghiera interreligiosa per ricordare tutte le vittime delle tragedie del mare.

Nelle immagini il sindaco dell'isola, Totò Martello, nel momento in cui lancia una ghirlanda di fiori nel punto di mare dove avvenne il naufragio del 2013.

