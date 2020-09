Lampedusa, il trasbordo dei migranti sulla nave quarantena "Rhapsody"

È avvenuto oggi il trasferimento dei migranti ospiti dell'hotspot di Lampedusa sulla nave quarantena Rhapsody. Sulla nave quarantena "Rhapsody" 804 persone non contagiate e circa 20 positive al Coronavirus. Il trasbordo è stato disposto per alleggerire l'hotspot di Lampedusa. Dopo il trasferimento, fra Contrada Iambricola e Casa della fratellanza, sull'isola resteranno circa 500 migranti.

La Rhapsody è stata assegnata a Porto Empedocle e quindi dopo il trasbordo si trasferirà in rada nella città marinara dell'Agrigentino.

La nave è rimasta in rada perché le forti raffiche di vento ne hanno impedito l'ingresso in porto. Pertanto, per permettere l'imbarco, è stato utilizzato un peschereccio come "piattaforma".

© Riproduzione riservata