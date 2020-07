Migranti, il video della fuga di massa dalla tensostruttura di Porto Empedocle

Circa cento migranti sono fuggiti dalla tensostruttura accanto alla protezione civile di Porto Empedocle dove erano ammassati in 510, in una struttura senza finestre e con un piazzale prevista per accoglierne un centinaio.

Appena poche ore prima si era registrata la protesta del sindaco di Porto Empedocle, Ida Carmina, che aveva lanciato un appello perchè si svuotasse l’area parlando di «rischio di soffocamento» e paventando il rischio di fuga che si è verificata. Decine di migranti hanno scavalcato la recinzione e iniziato a correre verso la strada, polizia e carabinieri stanno cercando di recuperarli ed evitare altri allontanamenti di massa.

Il ministro Lamorgese nel tardo pomeriggio, dopo una telefonata con il governatore Nello Musumeci, ha fatto sapere che sono stati rintracciati quasi tutti i fuggitivi.

© Riproduzione riservata