Rintracciati più di 50 migranti dopo la fuga a Porto Empedocle, Lamorgese: "Inaccettabile, subito provvedimenti"

Un centinaio di migranti scappati, poco più di 50 sono stati rintracciati dopo una notte di ricerche. Da ore si respira tensione a Porto Empedocle dopo il caos di ieri.

Nel pomeriggio i migranti ammassati nella tensostruttura sono fuggiti, così come era successo il giorno prima al Cara di Caltanissetta. All'alba, dopo un'intera notte di perlustrazioni da parte di polizia, carabinieri e guardia di Finanza, poco più della metà di loro è stata rintracciata. Alcuni migranti sono tornati indietro spontaneamente: sono stati avvisati, al cellulare, da connazionali rimasti nella tensostruttura che era stato pianificato il loro trasferimento.

Il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese ha contattato il governatore della Sicilia Nello Musumeci: "L'ho rassicurato sul fatto che la maggior parte dei migranti fuggiti dal centro di Porto Empedocle è stata rintracciata, ma si tratta di un episodio inaccettabile e per questo stiamo prendendo provvedimenti". Lamorgese parla anche dell'opera di individuazione di una nave dove mettere i migranti in isolamento in mare. "Entro domani - assicura quindi - svuoteremo il centro di Porto Empedocle e quello di Lampedusa".

Intanto, sono 320 i migranti che, stanotte, lasciandosi alle spalle la tensostruttura di Porto Empedocle, sono partiti alla volta di centri d'accoglienza del Lazio. Oggi - secondo il piano di trasferimenti varato dalla Prefettura di Agrigento - partiranno gli altri: poco meno di 200 per il Piemonte. La tensostruttura della Protezione civile, allestita accanto alla banchina del porto e utilizzata come punto di raccolta dopo che i migranti vengono trasferiti da Lampedusa a Porto Empedocle, dovrebbe dunque temporaneamente restare vuota.

