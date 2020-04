Sorpresi a rubare gli infissi in una scuola a Licata, il video del raid vandalico

Stavano smontando gli infissi del liceo psicopedagogico di Licata con l'intento di rubarli. I carabinieri hanno colto sul fatto e arrestati due ladri, un licatese di 26 anni ed un marocchino di 42. Il coronavirus non ferma furti e raid vandalici in scuole ed edifici attualmente chiusi per l'emergenza sanitaria.

Ad avvertire i militari è stata una segnalazione giunta ieri pomeriggio alla centrale operativa che denunciava movimenti sospetti in contrada Piano Bugiadas, per un probabile furto all’interno dell'istituto scolastico.

Giunti sul posto, fatta irruzione nell'edificio, i carabinieri hanno sorpreso i due malviventi intenti a smontare infissi e finestre. Sono stati quindi bloccati e ammanettati.

Nel frattempo, sul posto, sono arrivati anche i tecnici del Comune di Licata che hanno constatato il danneggiamento dell’istituto ed il tentato furto degli infissi.

I due ladri sono stati portati in caserma. Informata l’Autorità Giudiziaria, sono stati posti agli arresti domiciliari nelle proprie abitazioni, in attesa dell’udienza di convalida.

© Riproduzione riservata