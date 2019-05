Si aggirano per i saloni e gli uffici delle terme di Sciacca con un grosso martello, sembra una mazza, una di quelle utilizzate dai muratori per le demolizioni. E' uno dei passaggi di questo video, tratto dai sistemi di sorveglianza interni, delle Terme di Sciacca, vandalizzate in più occasioni da un gruppo di 13 ragazzini e che adesso sono stati scoperti dai carabinieri.

