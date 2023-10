Ravanusa, scommesse online in un'associazione sportiva: multe per 65 mila euro

I funzionari dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli di Palermo e della sezione operativa di Agrigento hanno trovato, in un’associazione sportiva dilettantistica di Ravanusa, un avventore intento a effettuare scommesse di gioco via internet tramite un pc. Per questo genere di associazioni c’è il divieto di raccogliere scommesse. Trovato anche il tavolo da calciobalilla per il quale il gestore non aveva richiesto alla questura di Agrigento la licenza necessaria per l’installazione. Tutte le apparecchiature sono state sequestrate e al titolare sono state elevate sanzioni amministrative per oltre 65.000 euro, oltre alla contestazione dell’imposta sugli intrattenimenti non pagata.