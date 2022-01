Golf, gli Emirati Arabi concedono il Golden Visa al riberese Alba

Le autorità governative degli Emirati Arabi Uniti hanno rilasciato il visto soprannominato Golden Visa per meriti sportivi a Federico Alba, golfista professionista siciliano. Alba, classe 1988, nato a Ribera e residente ad Abu Dhabi dal 2016, è stato ritenuto «special talent» dalle autorità governative perché ha contribuito alla crescita del gioco del golf nella Capitale Emiratina. Soltanto poche persone nel mondo dello sport possono vantare questo tipo di visto che permetterà a Federico Alba di continuare a vivere e lavorare stabilmente negli Emirati per i prossimi 10 anni. L’ultimo italiano ad ottenere questo prestigioso riconoscimento era stato Giorgio Armani lo scorso ottobre. “Sono onorato di ricevere questo riconoscimento molto esclusivo - ha detto all’ANSA Federico Alba - Ad Abu Dhabi ho basato la mia nuova vita e mi sento veramente a casa. Sono fiero di vivere in un paese così innovativo e meritocratico che mi sta dando la grandissima opportunità di crescita sia personale che professionale». Il Golden Visa è stato introdotto dal governo degli Emirati Arabi Uniti nel 2019 insieme ad altre misure di aperture al mondo occidentale, tra cui lo possibilità di convivere se non si è sposati e la possibilità di essere proprietari al cento per cento della propria impresa anche fuori dalle cosiddette Free Zone.

© Riproduzione riservata