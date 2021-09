Seap Dalli Cardillo Aragona pronta al debutto, domenica la presentazione della squadra

E’ tempo di presentazione per la Seap Dalli Cardillo Pallavolo Aragona. La squadra biancoazzurra, che il prossimo 10 ottobre farà il suo debutto nel campionato di Serie A2 sul campo dell’Olbia, sarà presentata alle istituzioni e alla stampa domenica 26 settembre, alle ore 11, presso l’anfiteatro dell’Hotel della Valle di Agrigento, in via Ugo La Malfa n° 3.

Per l’occasione saranno presenti, tra gli altri, i rappresentanti dei principali sponsor della squadra, i dirigenti della società e le autorità politiche e militari di Agrigento e Aragona.

© Riproduzione riservata