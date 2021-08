Automobilismo, 17 i portacolori della scuderia RO racing allo slalom di Alessandria della Rocca

Impegni agonistici siciliani, questo fine settimana per la scuderia RO racing. Ad Alessandria della Rocca in provincia di Agrigento, saranno ben 17 i rappresentanti del sodalizio di Cianciana pronti a ben figurare, nell'omonimo slalom, per regalare nuovi successi alla scuderia.

Pronti a far bene nelle proprie classi ci saranno: Giuseppe Imparato, su Peugeot 106, sarà impegnato nella classe E1 Italia 1.6, Giuseppe Cacciatore, su Renault Clio W in classe A2000, Vincenzo Maniscalco, su Mini Cooper Racing start 1.6, Ivan Brusca, su Peugeot 106 A1600, Filippo Francaviglia, su Peugeot 106 A1400, Bernardo Buggemi, su A112 attività di base 1150, Antonino Russo, su Fiat 500 BiC, Gaspare Gennaro, su Fiat 500 BIC, Carmelo Arcuri, su Renault Clio Rs A2000, Alessandro Centinaro, su Renault Clio Rs N2000, Giuseppe Gennaro, su Fiat 126 S1, Salvatore Francaviglia, su Opel Corsa Rs plus 1.6, Giuseppe Bosciglio, su Fiat 500 Giannini P1, Salvatore Parisi, su Fiat Uno turbo Autostoriche, Salvatore Milioto, su Renault Twingo A1600, Danilo Puleo su Peugeot 106 N1400 e Salvatore Nicontra, su Renault 5 Gt Turbo S7.

“Torniamo agli impegni agonistici dopo la pausa del fine settimana di Ferragosto – ha detto Rosario Montalbano ds della scuderia – e torniamo a farlo in una gara nella nostra provincia. Auspico che i ragazzi possano essere animati da sano spirito del divertimento”.

