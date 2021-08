Seap Aragona, ingaggiate la palleggiatrice Michela Casarotti e la schiacciatrice Nadine Zech

La Seap Dalli Cardillo Aragona comunica di aver perfezionato l’acquisto di altre due nuove giovani talentuose atlete per la stagione in Serie A2. La prima è Martina Casarotti, palleggiatrice, l'altra è la schiacciatrice Nadine Zech.

Cesarotti è nata a Milano nel 2003, alta 184 centimetri, ex regista titolare del Vero Volley Consorzio Base ALD Monza in Serie B2. È cresciuta nel fiorente settore giovanile del Consorzio Vero Volley dove ha vinto numerosi titoli: campionato provinciale U14, campionato regionale Under 16 e campionato provinciale Under 19. Nelle stagioni Under 14 e Under 16 è stata premiata come miglior palleggiatrice. Nel 2016 ha partecipato con successo alle selezioni provinciali. Nella stagione 2019/2020 è stata aggregata per 4 mesi alla prima squadra nel massimo campionato nazionale femminile e lo scorso 31 gennaio ha debuttato in Serie A1 con la maglia del Saugella Monza nella partita in casa contro la capolista e le campionesse del mondo in carica dell’Imoco Volley Conegliano di Paola Egonu. E’ stata anche convocata per le gare della Cev Cup Femminile. Martina Casarotti afferma: “Ho deciso di accettare ben volentieri la Seap Dalli Cardillo Aragona, in quanto è una società che sin dall’inizio mi ha ispirato per la sua solidità, la sua professionalità e la sua determinazione nel raggiungimento degli obiettivi, nonostante la distanza e come prima esperienza lontana da casa. Personalmente mi aspetto molto, visto il mio primo anno da professionista, quindi aspiro a una crescita a livello tecnico sia individuale che di squadra. Confido molto nel nuovo allenatore Stefano Micoli che, grazie alla sua lunga esperienza nazionale ed internazionale, avrà molto da insegnarci, sia a livello personale che di gruppo. La vivo con immenso entusiasmo e non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura. Ci metteremo tutto il nostro impegno e la nostra devozione per raggiungere grandi traguardi. Un grande ringraziamento al Presidente Nino Di Giacomo per avermi dato questa bellissima opportunità”.

L’altra atleta è la promettente schiacciatrice Nadine Zech, nata a Salisburgo in Austria nel 2003, ma dall’età di 5 anni vive in Italia. E’ alta un metro e 82 centimetri e ha iniziato a giocare nell’Orago Volley sotto l’attenta guida del professor Giuseppe Bosetti. Nella stagione 2018/2019 ha giocato a Jesolo nelle formazioni Under 16, Under 18 e Serie B2. Nel 2021 ha indossato la maglia del Chions Fiume Volley dove ha conquistato i play off per la promozione in B1. Nello stesso anno ha raggiunto le finali regionali Under 19 e ha vinto il premio di MVP. Nadine Zech afferma: “Sono contentissima dell’opportunità che mi sta dando la Società Seap Dalli Cardillo Pallavolo Aragona, è sempre stato un mio sogno poter far parte di una serie A e non vedo l’ora di dare il mio contributo alla squadra. Mi aspetto un anno in cui si lavorerà tecnicamente e tatticamente per raggiungere obiettivi importanti. Ringrazio molto il Presidente Nino Di Giacomo e l’allenatore Stefano Micoli per questa possibilità, non vedo l’ora di tornare in campo a lavorare e conoscere le mie nuove compagne. Un caloroso saluto anche ai tifosi e spero di conoscervi presto all’interno del palazzetto”.

La Seap Dalli Cardillo Aragona, dunque, piazza il sesto colpo in entrata. Il nuovo roster è momentaneamente composto dalle riconfermate Serena Moneta (capitano – schiacciatrice), Valeria Caracuta (palleggiatrice), Sara Stival (opposto), Federica Vittorio (libero), Fabiola Ruffa (libero) e dalle new entry Benedetta Cometti (centrale), Alessia Bisegna (centrale), Michela Negri (centrale), Irene Zonta (opposto/schiacciatrice), Nadine Zech (schiacciatrice), Michela Casarotti (palleggiatrice). Il nuovo allenatore è il bravo ed esperto Stefano Micoli che potrà avvalersi della collaborazione dei riconfermati Danilo Turchi (vice allenatore), Damiano Romano (allenatore e scoutman) e Massimo Catalano (preparatore atletico). Il mercato della Seap Dalli Cardillo Aragona è ancora attivo e nelle prossime ore si attende l’ingaggio della giocatrice straniera per la stagione 2021/2022 in Serie A2.

