Fortitudo Agrigento pronta a tornare in A2, biglietti sold out al PalaMoncada

Dopo la vittoria contro Chiusi, la Fortitudo Agrigento è pronta a scendere di nuovo in campo domenica 20 giugno alle 18. Le porte del PalaMoncada attendono la prossima gara nella serie play off e i tifosi fanno sentire la loro presenza. I biglietti gratuiti messi a disposizione dalla società di Agrigento, infatti, sono andati a ruba. Il sito ha registrato il sold out in sole cinque ore.

Il presidente Gabriele Moncada ringrazia personalmente e a nome della squadra i 500 tifosi che hanno preso d'assalto il sito dedicato alla prenotazione dei biglietti per assistere alla finale play off.

Fortitudo Agrigento batte Chiusi e si porta avanti nella serie play off. Un finale di gara 3 che ha visto, la Moncada, dominante nel finale. La palla recuperata da parte di Albano Chiarastella - con sulle spalle 4 falli - è la fotografia vera di un finale da “giganti”. Labatte Chiusi e si porta avanti nella serie play off. Un finale di gara 3 che ha visto, la Moncada, dominante nel finale. La palla recuperata da parte di Albano Chiarastella - con sulle spalle 4 falli - è la fotografia vera di un finale da “giganti”. Agrigento, dunque, batte Chiusi e si porta 2-1 nella finalissima play off. In partita, dopo un avvio da rivedere, la “Effe” rimane compatta e nel terzo periodo la ribalta. Una super prova di Cosimo Costi. Il giovane della “Effe” ha chiuso con recuperi pregevoli ed una difesa a tratti perfetta. Il terzo quarto ha segnato il parziale del +8, una tripla che ha fatto impazzire il PalaMoncada e realizzata da Ale Grande. Nell’ultimo quarto, Chiusi, prova a rientrare in partita. Pollone realizza una tripla, ma Chiarastella alza il ritmo e chiama alta la difesa. Costi prende un rimbalzo buono e la sua Fortitudo chiude in avanti gara 3. La “Effe” vince e convince e si impone con il punteggio di 74 a 64. I biancazzurri torneranno in campo domenica 20 giugno, palla 2 alle 18:00. La partita si giocherà al PalaMoncada.

