Seap Dalli Cardillo Aragona, il settore giovanile riprende le attività

La Società Seap Dalli Cardillo Pallavolo Aragona comunica con soddisfazione il ritorno all’attività sportiva del settore giovanile, guidato dalle allenatrici Francesca Scollo, Carina Gotte e Francesca Cusumano.

Le formazioni Under 13 e Under 15, a breve, torneranno ad allenarsi per partecipare ai rispettivi campionati di appartenenza.

Gli allenamenti, dopo la consegna dei lavori e l’attesa apertura del cantiere per l’ammodernamento della palestra comunale intitolata a Stefano Di Giacomo, si svolgeranno presso la palestra scolastica dell’Istituto Comprensivo “Luigi Capuana” di Aragona, nella sede di contrada Fontes Episcopi, che proprio nella giornata di oggi è stata concessa al club biancoazzurro.

Il Presidente della Seap Dalli Cardillo Pallavolo Aragona, Nino Di Giacomo, coglie l’occasione per ringraziare la Dirigente dell’Istituto Comprensivo “Luigi Capuana” di Aragona, la Dott.ssa Pina Butera, il Presidente del Consiglio d’Istituto Gianni Graceffa e tutti i componenti del Consiglio d’Istituto per la fattiva e importante collaborazione che si prefigge l’obiettivo di favorire la ripartenza dello sport e di promuovere l’aggregazione dei giovani.

Gli allenamenti saranno svolti in sicurezza seguendo il rigido protocollo anti Covid, emanato dalla Fipav. La palestra scolastica sarà oggetto di un’accurata pulizia e sanificazione, con una continua igienizzazione e disinfezione degli ambienti. A tal proposito la Seap Dalli Cardillo Aragona si è prontamente munita di un nebulizzatore con prodotti certificati. Inoltre, prima dell’ingresso nella palestra scolastica, il Covid Manager della Società controllerà la temperatura di tutti i partecipanti agli allenamenti.