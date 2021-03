Fortitudo Agrigento, Catalani: "Contro Fiorenzuola una partita difficile, sono orgoglioso"

“Siamo contenti di aver vinto una partita contro una squadra aggressiva e molto caparbia, che in questo campionato era stata capace di competere con tutte le formazioni di prima fascia", è il commento del coach della Fortitudo Agrigento, Michele Catalani, dopo la vittoria contro Fiorenzuola.

I biancazzurri insieme alla Bakery Piacenza guidano la classifica del campionato di serie B. "È stata una partita difficile - continua Catalani -, sicuramente non la nostra prova migliore, però nel momento più complicato siamo stati in grado di ritrovarci e portare a casa la vittoria. Ci prendiamo i due punti e guardiamo subito alla prossima perché già mercoledì torneremo al PalaMoncada per la sfida contro Cremona".

La Fortitudo Agrigento tornerà ad allenarsi questo pomeriggio, i biancazzurri mercoledì saranno in campo contro Cremona.

© Riproduzione riservata