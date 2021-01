La Seap Dalli Cardillo parte col piede giusto: 3-0 contro la Pallavolo Sicilia

Inizia nel migliore dei modi la stagione della Seap Dalli Cardillo Aragona contro una combattiva Pallavolo Sicilia Catania. Al Palanicosia di Agrigento, le biancazzurre fanno loro la partita d’esordio grazie ad un netto 3-0 in 80 minuti. Primo set piuttosto equilibrato fino al 6 pari.

Poi Aragona approfitta di un break concesso dalle catanesi, un pò imprecise in ricezione ed allunga riuscendo a mantenere un leggero vantaggio che vale, per le biancazzurre, il successo nel primo parziale per 25-19 chiuso dall’ennesima poderosa schiacciata della giovanissima Sara Stival, migliore in campo.

Il secondo set si conferma combattuto e altrettanto spettacolare. Le ragazze di Dagioni si portano subito avanti con le ospiti che provano a rispondere agli attacchi delle aragonesi forti in tutti i reparti. Nel terzo set, l’iniziale cedimento di Catania, concede alle avversarie un vantaggio di 10 punti in 8 minuti.

Si illude la Seap Dalli Cardillo che subisce il recupero, ma il timeout di Dagioni rimette le cose a posto per le biancazzurre.

