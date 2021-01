La Seap Aragona prepara il debutto in campionato: sabato arriva la Rizzotti Design Catania

La Seap Dalli Cardillo Pallavolo Aragona inizia una nuova e intensa settimana di preparazione in vista, finalmente, dell’esordio nel campionato nazionale di Serie B1, girone “E2”, in calendario sabato 23 gennaio, al palasport Pippo Nicosia di Agrigento, alle ore 18, contro la Rizzotti Design Catania.

Il derby siciliano, che si giocherà a porte chiuse per il proliferarsi del periodo pandemico, sarà visibile in diretta streaming sulla pagina ufficiale facebook della Seap Dalli Cardillo Aragona all’indirizzo Pallavolo Aragona Asdsporting CLUB Maccalube, a partire dalle ore 17:50. Il match sarà diretto dal primo arbitro Diego Lonardo, originario di Castelvetrano in provincia di Trapani e dal secondo arbitro Giuseppe Pampalone di Palermo.

La partita promette spettacolo e tanto agonismo, con la squadra di coach Massimo Dagioni che farà di tutto per iniziare nel migliore dei modi la nuova stagione agonistica. La formazione etnea, allenata da Marco Relato, è reduce dalla vittoria in trasferta nel test amichevole contro la quotata Akademia Sant’Anna Messina, per 3-1. Un avversario dunque da non sottovalutare ma da affrontare con la massima determinazione e la giusta concentrazione fin dalla prima battuta.

Capitan Moneta e compagne, anche in questa settimana che precede il debutto in campionato, svolgeranno alcune doppie sedute di allenamento con lavoro in sala pesi al mattino ed esercizi tecnico-tattici nel pomeriggio al PalaNicosia di Agrigento. La condizione fisica delle atlete biancoazzurre è ottimale e c’è grande voglia di ritornare finalmente a giocare dopo circa un anno di stop causa Covid.

© Riproduzione riservata