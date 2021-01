La Fortitudo Agrigento ritrova il sorriso: ra c'è la sfida con Torrenova

Dopo la doppia battuta d'arresto dell'anno passato, Agrigento comincia il 2021 ritrovando la vittoria e fiducia nei propri mezzi. Con il punteggio di 93-82 Agrigento sbanca il PalaSavena e batte Bologna Basket 2016 conquistando la prima vittoria del nuovo anno.

La squadra di coach Michele Catalani, lontano dalla Sicilia, ritrova i migliori Alessandro Grande e Andrea Saccaggi che con 21 punti a testa sono stati i migliori realizzatori della partita. In doppia cifra anche Rotondo 19 punti, Chiarastella 15 e Veronesi 13. Con 6 punti Agrigento adesso è seconda in classifica sia pure in compagnia di Bologna, Crema e Ragusa. Comanda il girone Bernareggio con 8 punti. Domani si torna al PalaMoncada per l'ultimo derby del girone d'andata contro la Fidelia Torrenova.

