Il Licata vola: vittoria e secondo posto

Vittoria sofferta ma meritata per il Licata che batte un coriaceo San Luca ed aggancia il secondo posto in classifica a quota 15 punti. Una gara maschia e molto combattuta da entrambe le squadre che non si sono risparmiate nonostante il campo reso pesante dall'abbondante pioggia caduta prima e durante la partita.

Alla fine ha vinto la squadra che ha sfruttato al meglio l'occasione avuta e che ha avuto tanta pazienza nel cercare il gol. Il San Luca, ben messo in campo da Cozza e che non ha mai sprecato un pallone, ha pagato a caro prezzo la doppia ammonizione del giovane Marchionna che dopo venti minuti ha lasciato i propri compagni in inferiorità numerica. A segnare il gol vittoria è stato ancora una volta Cannavò che si conferma il bomber del Licata, con le sue sei reti dimostra di essere tra i migliori goleador della categoria.

