Pallamano Sicilia, riposa il campionato di Serie B: Girgenti Pallamano in testa

Le squadre rimarranno ferme per il turno di pausa programmata, "un Campionato che procede senza

intoppi, al momento, se non un rinvio solo causa Covid, la scorsa settimana - Rosolini vs Giovinetto - che

verrà recuperata il 10 gennaio 2021. Ringrazio le Società siciliane che nonostante le difficoltà attraversa

adesso l’Italia, continuano a sostenere il Campionato e a giocare questa stagione fuori dal comune". Così si

dice soddisfatto Sandro Pagaria, presidente Figh comitato regione Sicilia.

Intanto, la 4^ di andata si conclusa così: la pallamano Avola batte il Leali Marsala 29 a 25; l’Agriblu Scicli

viene battuto in casa dalla Pallamano Aretusa per 25 a 42; l’Aetna Mascalucia batte la pallamano Girgenti

28 a 23; rinviato il match Rosolini vs Girgenti causa Covid ma verrà recuperata giorno 10 gennaio 2121 alle

16:00 sempre in casa.

On questa sezione del Campionato la classifica è: Pallamano Aretusa, Aetna Mascalucia e Girgenti Pallamano

6 punti; seguono il Giovinetto e la Pallamano Avola con 4 punti; Rosolini e Leali Marsala pari merito con 2

punti; chiude l’Agriblu Scicli con 0 punti.

Miglior Realizzatore Trofeo Giuseppe Lenzo della quarta giornata di Campionato è stato Giuseppe Giacalone della Leali Marsala con 12 reti, invece, a guidare la classifica generale è sempre Antonino Martino della N.H.C. Rosolini.

