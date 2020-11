La Fortitudo Agrigento inizia bene: vince a Palermo contro il Green Basket

Inizia alla grande il campionato la Fortitudo Agrigento, che chiude con una vittoria la partita contro il Green Basket Palermo. I biancazzurri allenati da coach Catalani si sono imposti con il punteggio di 92 a 78.

“Abbiamo bagnato il nostro esordio in campionato con una bella vittoria, segnando quasi 100 punti e distribuendo 24 assist - commenta Catalani - Abbiamo iniziato bene la gara, ma abbiamo commesso qualche ingenuità difensiva che non ci ha permesso di capitalizzare quanto di buono fatto in attacco. Nella seconda parte di gara abbiamo mosso meglio la palla e trovato più fluidità. Difensivamente dobbiamo ancora crescere togliendo dal gioco alcune pause, ma abbiamo fatto passi avanti e continueremo a lavorare per mettere tutto a posto".

Catalani si dice contento "dell'atteggiamento dei giovani che sono scesi in campo. Hanno dimostrato voglia e la giusta faccia. Nel finale la nostra freschezza ha probabilmente prevalso. Adesso cerchiamo di recuperare energie e condizione per prepararci al meglio alla prima casalinga contro la Sangiorgese".

