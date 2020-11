Pallacanestro, la Fortitudo torna in campo: via al derby con la Green

È finalmente scoccata l’ora del campionato di Serie B di pallacanestro. Dopo tante incertezze legate all’andamento della situazione epidemiologica, oggi, con una settimana di ritardo rispetto al via a suo tempo stabilito, è palla a due.

Il nuovo calendario dei biancazzurri regala subito un derby: oggi (inizio alle 18), il parquet del Palamangano di Palermo ospiterà la sfida contro i biancoverdi del Green Basket. Le due compagini – per la terza volta in questo 2020 – si ritroveranno l’una contro l’altra; la formazione biancazzurra è sempre uscita vincente nei due precedenti incontri disputati al Palamoncada lo scorso 28 febbraio (105 a 80 in amichevole) e lo scorso 29 ottobre in occasione della Supercoppa Centenario (97 a 78). La formazione allenata da coach Catalani parte con i favori del pronostico e può contare su un roster ben assortito.

L'articolo completo nell'edizione di Agrigento del Giornale di Sicilia di oggi.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE