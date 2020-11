Il Rally dei Templi rinviato al 2021, salta l'appuntamento di dicembre

Il Rally dei Templi è stato rinviato al 2021. La manifestazione automobilistica prevista per l'11 e il 12 dicembre prossimi non ha ottenuto l'autorizzazione dalla prefettura di Agrigento per via dell'emergenza Covid-19. A darene notizia è l’Automobile Club Agrigento, organizzatore della gara.

"Apprendiamo con enorme dispiacere la decisione del Prefetto – ha commentato a caldo l’avv. Salvatore Bellanca, presidente dell’Automobile Club Agrigento – ma ovviamente ne comprendiamo le motivazioni. La tutela della salute della popolazione ed il rispetto delle norme di prevenzione definite nei recenti DPCM sono e devono essere per tutti una priorità. Auspico in ogni caso di poter recuperare la manifestazione nei primissimi mesi del 2021".

"Avevamo già predisposto tutti i dettagli della manifestazione – gli fa eco Luigi Bruccoleri, patron del Project Team responsabile della gestione tecnica del rally – ed avevamo già raccolto più di 80 iscrizioni incluse le Autostoriche. Ci dispiace moltissimo per i piloti che avevano manifestato fin da subito un notevole apprezzamento per la gara e per il suo nuovo percorso tant’è che molte strutture alberghiere avevano già ricevuto numerose prenotazioni. A tutti diamo appuntamento al prossimo anno, augurandoci che questo periodo grigio diventi per tutti un lontano ricordo".

