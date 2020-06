La Fortitudo Agrigento rinuncia alla A2: ripartirà dalla Serie B

La Fortitudo Agrigento, nella prossima stagione, sarà iscritta al campionato di Serie B, rinunciando al campionato di serie A2. Lo comunica la stessa società siciliana in una nota.

"In questi giorni sono state tante le persone vicine alla Fortitudo Agrigento - annuncia il presidente Gabriele Moncada - C'è chi ha organizzato raccolte fondi, chi ha chiesto ad amici e parenti di dare il più possibile. E questo ci ha dimostrato ancora una volta la bellezza della gente che fa parte della grande famiglia Fortitudo. Gli sforzi sono stati tanti, ma purtroppo non sono bastati. Faremo la serie B. Io per primo ci ho creduto fino all’ultimo, fino a ieri mattina. Ma poi, messo davanti alla realtà, ho pensato al vostro vostro entusiasmo. E mi sono detto che sarà comunque un viaggio straordinario. Sono sicuro che, anche se in una categoria inferiore, vivremo insieme grandi momenti".

