Fortitudo, didattica a distanza Pepe: «Io faccio i miei compiti»

Anche Simone Pepe resta a casa a fare i compiti. Didattica a distanza anche per i giocatori della Fortitudo Agrigento. Davis Cagnardi usa whatsapp per trasmettere agli atleti i compiti per casa. Anche a distanza il coach si assicura che facciano gli allenamenti che sono stati assegnati. Prepara dei video che trasmette alla squadra su cosa devono fare.

Il coach che ha portato in alto Agrigento, seconda in classifica prima dell'interruzione del campionato, è soddisfatto del comportamento dei suoi. Tutti ligi e diligenti proprio come Simone Pepe che finalmente tra un esercizio e l'altro può stare a casa con Alice e il piccolo Riccardo.

«Ovviamente sono giorni non semplici, non solo per noi ma per tutto il Paese. Dobbiamo ascoltare le direttive del Governo e rimanere a casa». Dice il cecchino della MRinnovabili.

I giocatori, come tutto lo staff, rispettano le regole. Palestra e palazzetto chiuso si sta a casa per contenere il rischio contagio.

