Basket, la Fortitudo Agrigento batte Napoli ed è seconda in classifica

Con Easley già in chiave play-off (22 punti 11 rimbalzi, 34 di valutazione) e ben 5 giocatori in doppia cifra Agrigento porta a casa pure l'ultima gara casalinga della stagione regolare, dominando Napoli con il punteggio di 83-68. La squadra di coach Cagnardi aggancia Casale al secondo posto in classifica che nel frattempo ha perso il derby con Torino e continua a sognare in vista della post season, dove potrà giocarsi alla grande le sue carte.

Impattano la partita con le marce alte Agrigento e Napoli, entrambe intenzionate a fare proprio il match. Bene in avvio la squadra di casa che si affida a trame veloci per arrivare alla conclusione. Per Agrigento ritorna in quintetto Easley e l'avvio è scoppiettante.

Agrigento resta concentrata fino all'ultima sirena e porta a casa la partita concedendo gli ultimi minuti di gioco anche agli under.

