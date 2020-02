Basket, la Fortitudo Agrigento cerca il decimo sigillo contro la Gevi Napoli

Ultima gara interna per la MRinnovabili che domenica contro Napoli vuole conservare l'imbattibilità casalinga nella regular season. Sarà questo l'obiettivo della Fortitudo Agrigento in vista della 25^ giornata di campionato. La MRinnovabili, sempre vincente in casa da nove giornate, potrà allungare ulteriormente la striscia di vittorie all'interno del proprio fortino.

Al tempo stesso c'è l'opportunità di mettersi alle spalle la sconfitta di Rieti approcciando bene mentalmente la sfida ad alto quoziente di difficoltà contro la Gevi Napoli e difendere l'attuale classifica che vede i biancazzurri al terzo posto.

Napoli è in piena bagarre play off. La cura di coach Sacripanti e il mercato di riparazione stanno dando i frutti sperati. La Gevi Napoli sta attraversando un buon momento: ha inanellato quattro vittorie consecutive battendo, negli ultimi tre turni, le big del girone (Torino, Tortona e Biella), circostanza che ha consentito, in meno di un mese, di passare dal decimo all'ottavo posto, agganciare la zona playoff e scavalcare in classifica due dirette concorrenti come Tortona e Scafati.

È il segnale evidente che la cura di coach Pino Sacripanti sta dando i suoi frutti: il tecnico canturino, infatti, ha dato alla compagine partenopea una maggiore solidità difensiva (71 punti di media incassati e seconda difesa del girone), semplificando molto l'aspetto tecnico-tattico e lasciando ai giocatori maggiore consapevolezza delle proprie capacità, anche se la fase offensiva, al momento, registra 71.5 punti di media ed è la terzultima del girone.

