La Fortitudo Agrigento si gode il momento: ora due trasferte

Archiviata la vittoria nel derby contro Capo D'Orlando, la Fortitudo Agrigento prepara con convinzione e grinta il doppio impegno lontano dal proprio fortino che la vedrà contrapposta, questa domenica, alla Benacquista Latina e, in quella successiva, alla Reale Mutua Torino.

In vista di questo mini tour de force, l'imperativo è quello di continuare a dare il massimo, anche perché Latina è un parquet notoriamente ostico per i biancazzurri che non tornano corsari dal PalaBianchini dal novembre del 2015.

