La Seap Aragona prepara il rientro in campo

La Seap Dalli Cardillo Aragona prosegue senza sosta e senza intoppi la preparazione atletica in vista del ritorno in campo nell'undicesima giornata di andata del campionato di serie B-1, girone D, di pallavolo femminile, primo impegno del nuovo anno.

La squadra di coach Luca Secchi, vice capolista del torneo, sabato 11 gennaio, sarà di scena al “PalaIaquiniello” di Sant'Elia Fiumerapido, in provincia di Frosinone, per sfidare le padrone di casa dell'Assitec Saluspro Sant'Elia, formazione che occupa il terzultimo posto della classifica con soli 9 punti. La partita è in programma alle ore 15:30.

Le laziali, allenate da Luca D'Amico, sono in piena lotta per salvare la categoria. Il sestetto dell'Assitec Saluspro Sant'Elia, prima della pausa natalizia, ha perso sul campo dell'Isernia per 3 set ad uno, ma precedentemente aveva battuto in casa il forte Castellana Grotte (3-1). La formazione tipo è composta dal capitano-palleggiatore Giulia Mordecchi, dall'opposto Irene Zonta, dalle schiacciatrici Gaia Blaseotto e Marika Longobardi, dalle centrali Sara Gradari e Maria Adelaide Babatunde, e dall'esperto libero Silvia Lanzi.

L'articolo completo nell'edizione di Agrigento, Caltanissetta ed Enna del Giornale di Sicilia di oggi.

