A Licata sport in piazza anche a Natale

Sport in piazza anche a Natale. Le associazioni sportive «Limpiados volley» e «Pallamano Halikada», rappresentate da Angelo Cellura e Davide Munda, hanno dato vita ieri mattina alla manifestazione «Christmas sport» in piazza Sant’Angelo.

Una cinquantina i ragazzi impegnati in gare dimostrative di pallavolo mista e di pallamano. «È una

versione natalizia dello sport camp che in estate organizziamo sempre qui in piazza Sant’Angelo – dice il presidente della Limpiados, Cellura – per far vedere alle famiglie licatesi che ci sono questi sport che possono far praticare ai propri figli». «C’è dietro un lavoro che dura tutto l’anno – aggiunge Davide Munda – nei vari palazzetti e nei campi

di tutta la Sicilia».

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE