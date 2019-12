La Seap Dalli Cardillo prepara la rivincita col Santa Teresa

La Seap Dalli Cardillo Aragona torna ad allenarsi dopo la vittoria casalinga contro la Virtus Orsogna Chieti per 3-1. Nella prova di sabato pomeriggio, dopo un primo set stentato e concesso alle avversarie, le ragazze di coach Secchi hanno messo in campo tanta voglia di riscatto, dopo la sconfitta patita nel turno precedente.

La concentrazione ed il recupero di alcune dinamiche di gioco, uniti all'attenzione riservata alla preparazione del match, sono stati fondamentali per ribaltare il parziale e portare a casa i tre punti. Da ieri le biancazzurre, hanno iniziato a preparare il primo derby siciliano del campionato di serie B1. Si giocherà in trasferta, contro il Santa Teresa di Riva di sabato 14 dicembre, alle ore 18, alla palestra comunale «Bucalo».

Le due squadre si sono già affrontate lo scorso anno in B2. Allora, le messinesi, che vinsero il campionato batterono, tra le mura amiche, il sestetto di Nino Di Giacomo per tre a zero. Diverso invece l'epilogo delle amichevoli estive, vinte nettamente dalla Seap Dalli Cardillo Aragona. Ma il campionato è una cosa diversa.

E' il big match della nona giornata del girone D perché mette di fronte la vice capolista, la Seap Dalli Cardillo Aragona, appunto, con 18 punti in classifica e la terza forza del campionato, il Santa Teresa di Riva, che di punti ne ha raccolti 15 ed è giustamente ritenuta una delle squadre più in forma del torneo.

L'articolo completo nell'edizione di Agrigento, Caltanissetta ed Enna del Giornale di Sicilia di oggi.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE