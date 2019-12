La Fortitudo a Treviglio per cercare di sfatare un tabù

Fine settimana intensissimo per la Fortitudo Agrigento impegnata del doppio appuntamento lontano da casa. Si comincia questa sera al Palagnelli di Bergamo - match di recupero della quarta giornata del campionato contro la Bcc Treviglio - e si finisce domenica, al Palabarbuto di Napoli, contro la Gevi.

L'impegno infrasettimanale è di quelli da non sottovalutare perché la Bcc Treviglio, oltre ad essere dotata di una buona organizzazione di squadra, gioca su un campo tabù per i biancazzurri che, nelle ultime tre stagioni, non vi hanno mai vinto.

Sarà, dunque, fondamentale sfruttare la spinta emozionale della vittoria contro Rieti. In tale contesto, coach Devis Cagnardi potrà contare su un gruppo coeso - 9 giocatori a referto - di cui Christian James è il principale terminale offensivo.

L'articolo nell'edizione di Agrigento del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE