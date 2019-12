L'Akragas non mette le ali: la vetta è sempre più lontana

Il Dattilo ha vinto, ha battuto il forte Geraci per uno a zero ed ha rinsaldato il suo primato. Adesso, per l'Akragas, distante otto punti dalla vetta, l'affare inizia a complicarsi. A Mondello, contro la Parmonval, la compagine biancazzurra non è andata oltre il pari a reti inviolate.

Si tratta del secondo pareggio consecutivo da quando è iniziata l'«era Vullo» in panchina. Ha sofferto ma ha anche rischiato di vincere nel finale.

Per il tecnico akragantino, l'Akragas è apparsa nettamente in crescita, soprattutto dal punto di vista fisico. «Dovevamo essere coriacei e lo siamo stati - ha detto Vullo commentando il risultato finale -. Forse nel secondo tempo meritavamo qualcosa di più. La squadra si è battuta contro un avversario messo meglio dal punto di vista fisico con gente espertissima e molto motivata», ha concluso l'allenatore.

