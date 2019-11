Fortitudo Agrigento pronto ad affrontare il Rieti, Fontana:"Sfida non facile"

La Fortitudo Agrigento si prepara ad affrontare il Rieti. La partita, in programma per domenica 1 dicembre e valevole per l’undicesima giornata di campionato, si giocherà al PalaMoncada di Porto Empedocle.

“Sarà una gara molto difficile - commenta Edoardo Fontana -. Rieti viene da una serie di prestazioni positive. Noi, purtroppo, da una sconfitta. Abbiamo voglia di tornare a fare bene. In settimana abbiamo studiato Rieti e conosciamo i loro punti di forza. Hanno due americani forti ed una difesa molto aggressiva. Ritroviamo, più che un grande amico, una persona speciale come è Jalen Cannon. Lui è un giocatore dominante, ma avrà un avversario davvero tosto come Albano Chiarastella. Il capitano, per me, è uno dei difensori più forti di tutto il campionato”.

E su Cannon, Fontana dice: “Non ho mai perso i contatti con Jalen. Sono molto felice di rivederlo. Vorrei prima abbracciarlo come amico e poi, ovviamente, batterlo sul campo. Cannon è un ragazzo straordinario lo scorso anno mi ha aiutato davvero tanto. Non vedo l’ora di vederlo. Come si batte? Standogli addosso per tutti i quaranta minuti”.

© Riproduzione riservata