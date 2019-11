Il coach Cagnardi: "Fortitudo senza energie e poca lucidità"

Niente scuse, niente alibi. Coach Cagnardi analizza la sconfitta di Cisterna di Latina con la solita lucidità. Dopo due trasferte ravvicinate, mercoledì in Lombardia e sabato nel Lazio, era ovvio che la M Rinnovabili sarebbe andata in difficoltà contro una squadra forte fisicamente come l'Eurobasket Roma.

Eppure, nonostante la brutta serata, i motivi per recriminare non mancano. Con un pizzico di lucidità in più, Agrigento avrebbe potuto portare a casa la sua terza trasferta di fila ed il suo quinto successo consecutivo.

«Anche quando si è stanchi - dice Cagnardi - bisogna essere lucidi e sfruttare le occasioni, i nostri avversari invece, ci hanno sempre superato per energia, arrivavano prima sui palloni ed i 21 rimbalzi conquistati in attacco ne sono la testimonianza».

