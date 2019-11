Akragas, Vullo in panchina: "Darò serenità alla squadra"

Il nuovo corso biancazzurro è già iniziato. Si riparte da Totò Vullo in panchina. Il suo arrivo, annunciato all'indomani della vittoriosa trasferta di Campofranco, ha risollevato l'ambiente. I tifosi hanno accolto con entusiasmo la scelta della società. Nessuno dubita delle sue grandi qualità di uomo e di allenatore e si è certi che scelta non potesse essere più azzeccata.

Il tecnico favarese, ha accolto al volo la richiesta di Ernesto Russello e del presidente Castronovo. Il direttore sportivo, che lo ha avuto come allenatore per ben quattro stagioni, ai tempi dell'Agrigento, dello Sciacca e della San Sancataldese in serie D, lo ha subito immaginato alla guida del “gigante”: "Conosco Vullo come le mie tasche - ha detto Russello -. Il suo arrivo ha subito restituito grande serenità al gruppo che, domenica dopo domenica, acquisisce sempre più fiducia in se stesso e autostima. La partita di domenica - ha proseguito il ds - ha responsabilizzato ancor di più tutti ed è scaturita una delle migliori prestazioni della stagione".

