Fortitudo, trasferta a Bergamo: un test per sognare in grande

Per sapere se la Fortitudo è squadra d'alta classifica bisognerà attendere il verdetto dell'anticipo di sabato sera della 4^ giornata del campionato di A2 di pallacanestro. La Fortitudo Agrigento sarà di scena sul parquet del PalaAgnelli di Bergamo per il match contro il Blu Basket Treviglio e, in caso di vittoria, potrebbe salire in vetta alla classifica.

Ad ogni modo, a margine della vittoria contro Scafati, appare evidente che una delle qualità mostrate dalla squadra di Cagnardi è la resilienza. I biancazzurri, già in più di un'occasione, hanno reagito alle situazioni difficili e mantenuto la lucidità necessariaper uscire dall'impasse.

È emersa, altresì, la capacità di ciascun giocatore di dare il proprio contributo alla causa: 9 giocatori a referto con Tony Easley autore della sua miglior prestazione in regular season (15 punti, 8 rimbalzi e 3 assist). Blu Basket Treviglio: Sorpresa di questo inizio di campionato. Per il nono anno consecutivo Adriano Vertemati è alla guida tecnica. Sul versante opposto, il Blu Basket Treviglio è sicuramente la squadra rivelazione delle prime tregiornate di campionato.

